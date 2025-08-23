Defensores de Derechos Humanos critican la “Paz Total” del gobierno Petro

Cúcuta

Después de los atentados terroristas contra la fuerza pública y la población civil en Antioquia y Valle del Cauca, sumado a los ataques violentos en el Catatumbo, incrementa la preocupación sobre el funcionamiento de la llamada “Paz Total” del Gobierno Nacional.

Defensores de Derechos Humanos critican la fragilidad con la que se ha asumido el tema y la permisividad a los grupos armados ilegales que solo han aprovechado estos procesos para fortalecerse e intensificar la guerra en el país.

“Era crónica de una muerte anunciada lo que venía sucediendo, el fortalecimiento que vienen obteniendo las guerrillas en Colombia a través de la fragilidad del Estado. El Estado ha sido frágil y permisivo. Los atentados siempre han existido en Colombia, pero se le ha permitido ganar terreno a esta mala práctica de la Paz Total. Es decir, en el documento que puede leer los organismos internacionales y cuando se socializó con el pueblo colombiano, era lo mejor que le podía suceder a Colombia, pero en la práctica esto nunca se va a dar y nunca se dio por la fragilidad. El Estado no ha podido combatir a unas disidencias y esto hace parte de que no hay una posición más severa contra ellos” dijo a Caracol Radio Guillermo Beltrán, defensor de DD.HH.

Después de conocerse el pronunciamiento del presidente en el que solicita que las disidencias armadas y el Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas, desde diferentes sectores sociales también han surgido críticas por la omisión del ELN en este llamado.

“Yo creería que el gobierno actual quizás por debajo de algunos de sus llamados negociadores de paz, o a través de algunos de sus enlaces con esta organización, está tratando quizás de negociar algo. Petro antes de asumir la presidencia mencionaba que había acercamientos con el ELN para un posible acuerdo de paz. El ELN ya dejó claro a través de su máximo líder, o sus máximos líderes, que ellos no entregarán las armas ni que se van a desmovilizar nunca. Él no hace el llamado al ELN, ¿por qué? Porque pretende que de pronto al hacer el llamado dentro de la práctica de la Paz Total le va a dar una patada a la mesa de diálogos totalmente, porque con quién se va a sentar a hablar” finalizó Beltrán.