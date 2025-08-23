Cancillería aclara polémica por directriz para restringir declaraciones de funcionarios a medios

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció este viernes tras la filtración de una circular, firmada el pasado 11 de agosto por la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en donde de manera expresa había dado instrucciones a los funcionarios de la entidad para no dar declaraciones a los medios de comunicación.

En respuesta a ello, la Cancillería afirmó que “el objetivo de estos documentos internos es mantener informados a quienes forman parte de la entidad”.

El ministerio recalcó que las disposiciones contenidas en la circular hacen parte de las responsabilidades de los empleados públicos y están respaldadas por la normatividad nacional. En particular, se refieren a la manera en que los funcionarios deben manejar declaraciones a medios de comunicación sobre asuntos de política exterior, algunos de los cuales cuentan con reserva por motivos de seguridad nacional.

La Cancillería también recordó que circulares similares han sido emitidas en años anteriores, como las del 20 de diciembre de 2022, 6 de marzo de 2020 y 8 de noviembre de 2018, reiterando que se trata de una práctica habitual en la gestión de la entidad.

Con este pronunciamiento, la cartera de la diplomacia buscó aclarar el alcance de la circular y precisar que se trata de un procedimiento interno regular en el marco de sus funciones.