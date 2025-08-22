Justicia

PRIMICIA

Consejo de Estado tumba a consejero de la Cancillería en Países Bajos

La corporación pidió del Ministerio de Relaciones Exteriores realizar un concurso de méritos para ocupar las plazas vacantes.

Consejo de Estado imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Consejo de Estado imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección del consejero de relaciones Exteriores en Países Bajos, Marco Alberto Velásquez Ruiz, por no cumplir requisitos de la carrera diplomática.

La Sala confirmó un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró nula su elección por considerar que antes de Velásquez había más personas en carrera diplomática para ocupar el cargo.

No se ofreció argumentos que permitan advertir que para el 10 de julio de 2023 no existían funcionarios de carrera que podrían ser designados en lugar del demandado, en el cargo de consejero de relaciones exteriores de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores”, indica la sentencia de la corporación.

En ese sentido, la corporación pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar un concurso de méritos para ocupar las plazas vacantes.

