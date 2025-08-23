Bolívar, Muhamad y Gloria Flórez firman “pacto” por unidad de Colombia Humana de cara a elecciones

Colombia

El precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, pidió a las directivas de la Colombia Humana que entregue garantías para sus precandidatos.

La solicitud la hizo el también exdirector de Prosperidad Social en medio de un encuentro del que participaron las precandidatas Susana Muhammad y Gloria Flórez. Allí, Bolívar señaló que el proceso de selección tanto de los precandidatos al Congreso como a la Presidencia, se debe llevar a cabo bajo condiciones de igualdad.

“Pido a las directivas de Colombia Humana todas las garantías para los tres compañeros y compañeras y para quien quiera inscribirse. Si no, voy a sentir que estoy en un partido del siglo pasado. De esos de los que tanto renegamos y por los que estamos acá creando un partido nuevo”.

Así mismo, tanto Bolívar como la exministra y precandidata Susana Muhamad reiteraron que este proceso debe “garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes, sin exclusiones ni trabas, siempre que cumplan con los requisitos legales y estatutarios”.

Allí también, la senadora Gloria Flórez propuso la firma de un “pacto” por la unidad del partido, señalando que “solo juntos podremos garantizar la continuidad y la fuerza del proyecto progresista”. Agregó la congresista y precandidata que “la semilla del cambio que sembramos en 2022 seguirá floreciendo en 2026”.

A propósito, este sábado se llevará a cabo una nueva reunión en la que se tomarán decisiones en relación con la conformación de las listas que el Partido Colombia Humana presentará al congreso en las próximas elecciones.