Autoridades recuperan la vivienda de recicladores de la tercera edad en Cúcuta

La meta es poder construir una vivienda digna para esta pareja.

Recuperación vivienda adultos mayores en Cúcuta / Foto: Ejército Nacional

Claudia Jaimes y Vicente Blanco son una pareja de adultos mayores que se dedican al reciclaje en la ciudad de Cúcuta.

Claudia y Vicente siempre tienen una sonrisa en su rostro, pese a que viven actualmente en una casa, ubicada en la ciudadela La Libertad, la cual está en malas condiciones y repleta de tela vieja, latas, plástico, madera, cartón y otros elementos.

Pero, la historia de esta pareja cambio cuando el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº2, Grupo de Caballería Mediana N.5 ‘General Hermógenes Maza, el programa Fe en Colombia, la ONG Motorrad Angels, Veolia, la Alcaldía de Cúcuta y Alianza R se pusieron manos a la obra para recuperar la vivienda.

Así fue como este viernes, 22 de agosto, los militares y las diferentes organizaciones arribaron hasta la vivienda de los abuelos con el objetivo de retirar los elementos acumulados al interior de la humilde casa, de tablas y tejas de zinc.

Durante toda una mañana, los colaboradores limpiaron el lugar, cambiando el espacio de descanso de Claudia y Vicente.

La pareja agradeció al Ejército Nacional y demás colaboradores por esta importante labor que los beneficia significativamente.

“Realizamos una jornada de limpieza a dos adultos mayores que vivían en condiciones precarias, les entregamos mercado y estamos uniendo esfuerzos para poder contribuir a la construcción de una vivienda” dijo el mayor Mario López, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral N°2.

Recuperación vivienda adultos mayores en Cúcuta / Foto: Ejército Nacional

La meta es que en una segunda jornada se les entreguen a los adultos mayores una estufa, camas, enseres, alimentos y otros elementos de gran importancia para la pareja, y que estas actividades se puedan seguir realizando beneficiando a las comunidades más vulnerables.

