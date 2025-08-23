Asumió como nuevo comandante de la Policía en el Tolima el coronel, Carlos Fuelagán

Tolima

En medio de un acto que se realizó en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, asumió como nuevo comandante de la Policía en el Tolima el coronel, Carlos Efrén Fuelagán, en reemplazo del coronel, Fabio Ojeda, quien asumirá las riendas de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, aseguró que asume la comandancia de la Policía en el departamento con el compromiso de liderar las acciones institucionales en favor de la seguridad y la convivencia ciudadana al servicio de todos los tolimenses.

El alto oficial tiene una hoja de vida que demuestra su trabajo en la institución, por ejemplo, integró el equipo de la dirección Antisecuestro y Antiextorsión, así como en la dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Donde se desempeñó como Jefe del Grupo Investigativo Contra Atracos, Jefe del Área Investigativa en Delitos Contra el Patrimonio Económico, Jefe del Área Investigativa Especializada y Jefe del Área Investigativa Contra la Delincuencia Organizada.

También su recorrido institucional fue comandante de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Antioquia, subcomandante de la Policía en Santander y su último cargo fue el de comandante del Departamento de Policía Santander.

El nuevo comandante de la Policía en el Tolima aseguró que sus líneas de acción continuarán orientadas a la prevención del delito mediante la educación ciudadana, el impulso de políticas públicas que mitiguen los factores generadores de criminalidad y el fortalecimiento de las capacidades de Investigación Criminal e Inteligencia Policial para afectar actores, estructuras y economías Criminales.

Finalmente, se debe destacar que su experiencia demuestra que ha liderado procesos operativos complejos, en el diseño de estrategias de Investigación criminal y la conformación de equipos multidisciplinarios, destacándose como un referente institucional en la lucha frontal contra el delito.

Dato: El coronel, Carlos Efrén Fuelagán, nació en el departamento de Nariño.