Aparatoso accidente en Pereira deja más de 30 personas heridas, la mayoría menores de edad

Un aparatoso accidente de tránsito dejó alrededor de 30 personas lesionadas, la mayoría de ellos menores de edad, que iban con sus padres hacia un encuentro deportivo.

Los hechos se presentaron por el sector de Caracol La Curva, en la vía Armenia, al parecer el bus chocó contra un camión; las autoridades de tránsito investigan lo sucedido.

Al sitio llegaron varias ambulancias y el Cuerpo de Bomberos de Pereira, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales; el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, señaló que ninguno de los heridos reviste gravedad e invita a los conductores a manejar con precaución.

Algunos de los menores de edad ya fueron dados de alta al igual que a los padres que acompañaban a sus hijos en el bus, ya que se dirigían a jugar un partido en el parque El Oso de la comuna Cuba en Pereira.