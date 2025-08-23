Alcaldía de Cartagena inauguró nueva zona Wi-Fi gratuita en Daniel Lemaitre

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró una nueva zona Wi-Fi gratuita en el barrio Daniel Lemaitre, un espacio que busca garantizar mayor acceso a internet y fomentar la inclusión digital en la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes recibieron orientación sobre el uso seguro y responsable de la red, así como sobre los beneficios que ofrece Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía de Cartagena. Catalina se consolida como una herramienta innovadora que facilita trámites, resuelve consultas y mejora la comunicación entre la ciudadanía y la administración distrital.

En el evento se destacaron los siguientes aspectos:

• Conectividad gratuita: los habitantes del barrio ahora cuentan con acceso libre a internet en una zona central del sector.

• Uso responsable: se socializaron recomendaciones prácticas para aprovechar la red de manera segura.

• Innovación digital: Catalina, la asistente virtual de la Alcaldía Mayor de Cartagena fue presentada como un canal que facilita la gestión de trámites y servicios distritales.

• Participación comunitaria:

líderes y vecinos de Daniel Lemaitre acompañaron la jornada y resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas.

La instalación de esta zona Wi-Fi hace parte del compromiso de la Alcaldía de Cartagena por consolidar una ciudad más conectada, participativa e inclusiva, donde la tecnología se convierta en una aliada para el progreso de todos.