Aipe se prepara para recibir los restos del patrullero José Camacho, recordado como todo un héroe

Neiva

La familia del patrullero José confirmó que los restos mortales serán trasladados en un vuelo comercial desde Medellín hacia la ciudad de Neiva, donde será recibido por la funeraria que se encargará de los protocolos. Hacia las 2:00 de la tarde el féretro sería entregado a los familiares para llevarlo a Aipe.

Las exequias del uniformado se realizarán en el municipio de Aipe, Huila, lugar donde residía gran parte de su familia. Sus allegados manifestaron que han contado con el acompañamiento de la Policía Nacional, quienes han dispuesto apoyo psicológico, asistencia médica y transporte para atender cualquier situación emocional que se presente en medio del dolor.

Según, Luis Camacho, hermano de José, destacó que “las cualidades humanas del patrullero, recordándolo como un hombre entregado a su familia, atento a compartir con amigos y seres queridos. Era reconocido por organizar reuniones, invitar a la familia y mantener la unión entre los suyos. En Aipe y en otros lugares siempre fue apreciado y valorado por quienes lo conocieron”.

La familia del patrullero está conformada por sus padres, su hermano menor, y un medio hermano por parte de padre. A pesar de los riesgos de su labor, nunca le pidieron retirarse, pues él sentía un profundo orgullo por servir al país.