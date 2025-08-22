Uno de los policías asesinados en Amalfi Antioquia, radicaba en el Huila

Neiva

José Aldana Camacho es una más de las víctimas de los policías quienes fallecieron en el ataque al helicóptero en Amalfi Antioquia, era oriundo de la Montañita Caquetá, pero llevaba varios años radicado en el departamento del Huila.

El municipio de Aipe se había convertido en el epicentro para su familia quienes llegaron desde el Caquetá en busca de nuevos rumbos, allí con su esposa, su hija, padres y hermanos se estableció, luego incursionó en la policía, donde desarrolló su carrera profesional.

Era reservado en cuanto los operativos que realizaba la policía, pero nos motivaba a emprender, dijo Luis Camacho hermano del uniformado caído, quien argumentó el sufrimiento que vive su esposa en compañía de la pequeña hija quien queda huérfana por culpade la guerra interna que vive el país.

el ataque se produjo mientras las aeronaves apoyaban una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Durante el procedimiento, un dron cargado con explosivos impactó contra uno de los helicópteros, que cayó a tierra y explotó en llamas, provocando la muerte de ocho uniformados, el helicóptero afectado no logró evadir la carga explosiva lanzada desde el dron, precipitándose a tierra con trágicas consecuencias.

estos son lo

Entre los fallecidos se encuentran el mayor Carlos Mateus, el subteniente Nicolás Ovalle Contreras, y los patrulleros Neiver Vásquez Zúñiga, José Valera Narváez, Yeison Samboní Lazo, Juan Guzmán Duarte, Rafael Anaya Almanza, Edwin Zúñiga Galíndez, Jonathan Jiménez Jiménez y Michael Aztaiza Ortiz.