Unipamplona y MinTic se unen para fortalecer trabajo en tecnología digital

Autoridades buscan ampliar espectro a la comunidad educativa a través de CiberPaz

Ivaldo Torres, rector Universidad de Pamplona / Foto: Caracol Radio

El gobierno nacional a través del MinTic y la Universidad de Pamplona junto a la Gobernación de Norte de Santander a través de CiberPaz buscan afianzar la seguridad de las tecnologías digitales.

El rector de la institución educativa superior Ivaldo Torres dijo a Caracol Radio que “hablamos del ciudadano digital que cada uno de nosotros somos, lo que buscamos es afianzar la cultura del ciudadano digital, hablar de la alfabetización digital , de la seguridad en línea, de la inclusión digital, y la protección de derechos en entornos digitales”.

“Son recursos del gobierno nacional, nosotros somos aliados, ayudamos a desarrollar la plataforma de conectividad el objetivo es formar a 35 mil ciudadanos en estas características pueden participar, niños, y jóvenes” dijo el funcionario.

Explicó que serán talleres capacitaciones, cursos gratis, y podrán acceder a través de la web de Ministerio Tic, de la Gobernación y la Universidad de Pamplona.

Agregó que “lo que se pretende es fortalecer las acciones para que a mediano plazo los resultados estén en personas que tengan este ADN digital”.

Finalmente explicó que “el reto es formar y hacer conciencia en esta población adulta, dentro del propósito de formar nuevas generaciones que contribuyan ser el motor de desarrollo de este gran proyecto”.

