Sigue la búsqueda de Luz Angela Ortiz, la mujer que desapareció hace 7 días en Ibagué

Ibagué

Se cumplen 7 días de la desaparición de la señora Luz Angela Ortiz de 58 años en el sector de la vereda La Coqueta de Ibagué, ese día según sus familiares ella estuvo en su vivienda entre las 5:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m. momento en el que llegaron sus seres queridos pero encontraron la casa cerrada.

Desde el pasado 16 de agosto no se conoce del paradero, solo se tiene una pista que indica que se vio por última vez en una finca cercana al lugar donde vivía, de resto es un total misterio su desaparición.

Según el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, ya se hizo la búsqueda con más de 30 personas y el apoyo de un drone térmico de la Policía Metropolitana, pero no se tiene ningún indicio sobre la desaparición de la mujer en la parte alta de Ibagué.

“Nosotros hicimos la búsqueda los días lunes y el martes, hasta el momento no se tiene ningún rastro de la persona como tal, las autoridades competentes como la Policía y la SIJÍN está haciendo una investigación para establecer si existe otra situación particular en la desaparición”, dijo Vélez.

A la vez indicó que las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector con el fin de establecer hacia donde pudo dirigirse la señora Luz Angela Ortiz.

“Los familiares manifiestan que ella quedó en casa y cuando llegaron no la encontraron, hay que decir que la zona es agreste, es una zona alta, hay varios caminos que llevan a unos potreros donde hay barrancos, pero ya todos esos lugares fueron verificados”, dijo el director de la Defensa Civil en el Tolima.

Caracol Radio conoció que esta persona presenta un problema de cadera que quizás no le permitía desplazarse hasta una zona alejada del lugar de su residencia.

Los familiares de la mujer desaparecida piden a los ciudadanos brindar información a las líneas 314 504 5145 y 313 408 3621.