SacaYa, la fórmula que permite sacar dinero en efectivo en los rincones de Colombia: ¿cómo usarla?

Desde este momento SacaYa puede ser usado en todo el país. A través de una simple notificación enviada al celular del cliente, cualquier persona puede sacar dinero en efectivo en puntos de venta propios de la red.

Con esta funcionalidad, SuperGiros entra de lleno al ecosistema digital financiero como una alternativa inmediata, segura y al alcance de todos en más de 25.000 oficinas, lo que permite acceder a efectivo en lugares inesperados y en donde no existen sucursales bancarias, ni cajeros automáticos.

En municipios como San Pablo, Bolívar, por ejemplo, donde llegar a una sucursal bancaria puede significar un viaje en lancha, los habitantes ya no necesitan moverse. Desde hoy, pueden sacar efectivo directo en el punto SuperGiros más cercano, sin trámites, sin tarjetas. Solo con la llave, el celular y desde cualquier entidad. Funciona con todo.

“Somos ese cajero cercano, sin efectivo ni tarjetas”

“Nuestra promesa es que con SacaYa podemos estar donde otros no llegan. Podemos ser ese cajero cercano que acompaña a la gente, incluso en las zonas más apartadas del país”, afirmó Edgar Páez, presidente de SuperGiros.

Esta iniciativa no solo democratiza el acceso al dinero digital, sino que fortalece el ecosistema financiero colombiano al conectarlo con el día a día de los ciudadanos. Ahora es posible sacar el dinero en cualquier oficina SuperGiros.

“Con estos servicios buscamos dar nuevos beneficios a quienes necesitan efectivo y no manejan tarjeta, acercando lo digital al territorio. Esto no es solo inclusión financiera, es inclusión real, práctica y cotidiana”, agregó Páez.

¿Cómo usar SacaYa? (sacar efectivo)

-Acércate a un punto SuperGiros y solicita el monto en efectivo.

-Informa tu llave, número celular y el banco, billetera o app desde donde harás la transacción.

-Recibe una notificación de pago directamente en tu celular.

-Confirma la transacción desde tu banco o billetera y saca el dinero al instante.

-Ideal si no tienes tarjeta o cajero cercano, pero sí acceso a tu banco digital desde el celular.