Reserva activa rechaza acciones terroristas en el país

Cúcuta

Desde diferentes sectores sociales en Norte de Santander llaman a blindar las instituciones frente a las acciones violentas que se han venido registrando en el país.

La reserva activa en el departamento rechazó los atentados ocurridos recientemente en Antioquia y Valle del Cauca, a lo que se suma un ataque violento en la base militar de El Tarra en el Catatumbo, por lo que critican el manejo que se ha dado por parte del Gobierno Nacional a la seguridad de los colombianos.

“El gobierno está jugando con los colombianos, está jugando con la vida de los colombianos, y recordemos que la constitución es clara y da responsabilidades directa al presidente de la república, no podemos olvidar el artículo 2 de la constitución, el artículo 189 en su numeral 4, donde dice que el presidente es el responsable de causar el orden público, pero fíjense una cosa que ayer lo que hace es mencionar primero al Clan del Golfo y después a las disidencias y se le olvida hablar del ELN, lo que tiene que hacer el gobierno y el presidente de la república es asumir la responsabilidad, aceptar el error, los errores que ha cometido en estos tres años” dijo a Caracol Radio el general (r) Jorge Mora, vocero de la reserva activa.

También llaman a la ciudadanía a dar todo el acompañamiento posible a la fuerza pública.

“Esta situación amerita a que todos los colombianos primero apoyemos a la fuerza pública, a pesar de eso y también a pesar de lo que está pasando, tenemos que creer y apoyarla en estos momentos, porque es el único recurso que tenemos y los miembros de la fuerza pública, los mandos institucionales, deben ser conscientes del dolor que está sufriendo el país y que ellos tienen también una responsabilidad constitucional para proteger la vida y la integridad de todos los colombianos” puntualizó Mora.

Califican estas acciones como un retroceso en los procesos para garantizar la paz de la población colombiana.

“Colombia necesita dejar atrás esas huellas que tuvimos hace más de casi 30 años, donde que vivimos en carne propia, sabemos el horror, el terror que produjeron y que ahora se está repitiendo. Esto es una situación que todos los colombianos en estos tres años de este gobierno, nos hemos dado cuenta cómo de manera progresiva los grupos armados organizados han venido ganando terreno, espacio, empoderándose con empleo de armas rudimentarias, con empleo de armas de tecnología también, y por el contrario la fuerza pública, como ha sido y bien como lo han visto los organismos de control, como la Contraloría, como la misma Procuraduría, han manifestado cómo ha habido una reducción del presupuesto y un debilitamiento de la fuerza pública, en especial el sistema de inteligencia, que es el que precisamente ayuda a prevenir estos actos terroristas” finalizó.