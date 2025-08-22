Reportan el hallazgo de varios cuerpos en descomposición en la comuna 6

Cúcuta

La comunidad fue la encargada de avisar a las autoridades del hallazgo de varios cuerpos en alto grado de descomposición en la parte alta de los asentamientos humanos ubicados frente a la Cárcel Modelo de Cúcuta.

Preliminarmente se dio a conocer que el mal olor habría generado la alerta en los habitantes de Colinas del Tunal y Seis de Reyes, por lo que decidieron verificar encontrando lo que serían aproximadamente cuatro cuerpos al parecer calcinados.

Debido a la complejidad del orden público en la zona, las autoridades no han podido ingresar para realizar las respectivas verificaciones, por lo que se espera un sobrevuelo con drones durante las próximas horas.

Este sector de la comuna 6 se ha caracterizado por el control de bandas criminales que intimidan a la comunidad y a los líderes con el cobro de extorsiones, venta de estupefacientes y todo tipo de acciones violentas.