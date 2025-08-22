Policía implementa el “Plan Padrino” para fortalecer la seguridad con concejales de Magangué

Cartagena

La Policía Nacional ha puesto en marcha el programa “Plan Padrino” dirigido a los concejales del municipio de Magangué, con el objetivo de fortalecer la seguridad y promover una comunicación efectiva entre los cabildantes y la institución policial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este programa preventivo de seguridad busca atender de manera oportuna las inquietudes y sugerencias en materia de seguridad, fomentando la interlocución directa entre los concejales y la Policía Nacional. Como parte de esta iniciativa, se ha establecido un esquema de seguridad que incluye la comunicación directa con un oficial de policía, quien actuará como enlace permanente con cada concejal. Además, se brindará acompañamiento con personal de protección de servicios especiales, buscando mitigar cualquier tipo de amenaza a la que puedan estar expuestos los cabildantes.

Durante un encuentro reciente, se presentó a los concejales un diagnóstico actualizado sobre la situación del municipio en cuanto a seguridad ciudadana, convivencia, espacio público, movilidad y otros factores que inciden en el desarrollo social, económico y cultural de Magangué.

“El contacto directo y permanente con los representantes de la comunidad, quienes fueron elegidos por voto popular, es clave para conocer las necesidades más apremiantes de cada sector del municipio de Magangué, por eso la labor articulada entre la Policía Nacional y el Conejo Municipal será activa y eficaz”, precisó el mayor Javier Torres Bejarano, comandante estación de Policía de Magangué.