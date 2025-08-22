PARES alerta que el Catatumbo sigue atrapado en la guerra y el abandono

Catatumbo.

Francisco Daza, representante de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), alertó que la violencia contra los líderes sociales en Norte de Santander persiste a pesar de los diálogos de paz y los ceses al fuego. La región sigue siendo un foco crítico del conflicto armado, donde la población civil enfrenta amenazas constantes.

“Estamos frente a una violencia estructural que las instituciones del Estado no han logrado frenar. Los líderes y los firmantes de paz siguen expuestos mientras los grupos armados se disputan territorios y economías, desde cultivos de coca hasta pasos fronterizos y contrabando”, señaló Daza.

El representante de PARES explicó que los ceses al fuego bilaterales reducen algunos ataques contra la Fuerza Pública, pero no logran detener los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, que representan la mayor parte de la violencia en el Catatumbo. Por ello, la organización insiste en la necesidad de mecanismos multilaterales de cese al fuego que incluyan a todos los actores armados para generar un impacto real.

El desplazamiento y el confinamiento afectan directamente la vida de las comunidades. Miles de personas viven sin garantías claras para retornar a sus territorios. Esto impacta especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que ven limitado su desarrollo social y educativo.

PARES hace un llamado a la Defensoría del Pueblo y a las entidades responsables de la niñez para garantizar acompañamiento psicosocial, atención en salud y educación en los albergues temporales.

“Para que haya un retorno seguro no basta con la acción del Estado, también hace falta que los actores armados detengan la violencia y permitan un territorio en paz”, enfatizó Daza. Mientras estas condiciones no se cumplan, líderes sociales, comunidades y especialmente menores seguirán pagando el precio de la guerra en el Catatumbo.