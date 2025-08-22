Otro caso de secuestro en la región del Catatumbo

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Catatumbo.

En las últimas horas la comunidad del municipio de Tibú reportó el secuestro de un hombre, identificado como Audis Arenas, presuntamente por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El rapto se dio en la vía que de Tibú conduce a la ciudad de Cúcuta, a la altura de la vereda conocida como Pate Gallina del corregimiento de Campo Dos, en donde este grupo armado estaría adelantando un retén ilegal.

Según la comunidad, los hombres armados se llevaron a Arenas con rumbo a la vereda Campo Giles y hasta el momento se desconoce sobre su paradero.

Los seres queridos de esta nueva víctima de secuestro claman por su pronta liberación.

Con Audis Arenas son 61 las personas que se encuentran secuestradas en esta región del país.