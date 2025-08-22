Néstor Craviotto, nuevo director técnico del Real Cartagena

Real Cartagena confirmó la vinculación del entrenador argentino, Néstor Craviotto, como nuevo director técnico del club.

Craviotto, en conversación con Primer Tiempo, reveló que arribará a la ciudad de Cartagena el próximo domingo 24 de agosto, para firmar su vinculación con el elenco cartagenero, y que el lunes dirigirá su primer entrenamiento. También confirmó que, de no mediar inconvenientes con la documentación, estará dirigiendo en la raya ante Millonarios, el martes 26, en la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay Dimayor (la serie está 3-1 a favor de los azules).El profe Craviotto cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido equipos como Estudiantes de La Plata (🇦🇷), Emelec (🇪🇨), Unión La Calera (🇨🇱), entre otros.

En Colombia dejó huella como estratega del Deportivo Pereira y Atlético Huila, clubes con los que consiguió el ascenso a la primera división en 2019 y 2022.

Su experiencia, liderazgo y resultados respaldan la confianza que deposita en el club para alcanzar el gran objetivo: regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.