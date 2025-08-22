Mototaxista venezolano está desaparecido desde el 1 de julio en Cartagena

El pasado 1 de julio fue visto por última vez en Cartagena Yonaiker Daniel Mejía, un joven de 27 años y de oficio mototaxista, que laboraba en inmediaciones del Hospital Universitario del Caribe.

Según allegados al transportador venezolano, el día del suceso Yonaiker no tenía teléfono celular y salió a cumplir con su jornada laboral; desde entonces es incierto su paradero y en el barrio Olaya donde reside, lo esperan con los barrios abiertos.

Frente al tema, se refirió el Colectivo Antirracista Comunitario Contextos quien indicó que “Se repite una constante que involucra casos similares de personas racializadas y empobrecidas: las cámaras de seguridad en los sectores donde ocurren los hechos no funcionan y, si funcionan, el material no está disponible, porque no suelen ser guardados con sistematicidad. Entonces, ¿cuál es el fin del circuito de cámaras de vigilancia en la ciudad?“.

Por ahora las autoridades no han entregado detalles sobre el caso.