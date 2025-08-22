Mototaxista fue asesinado a cuchillo por su pasajero en Cartagena: delincuente robó la moto y dinero

Cartagena

Las autoridades investigan el asesinato de Etilson Marimón Pájaro, un hombre de 55 años que se ganaba la vida como mototaxista en los momentos en que no tenía trabajo en labores de construcción.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la víctima habría sido atacada con un cuchillo por un sujeto a quien transportaba en el sector Plan 520 del barrio El Socorro, sur de la ciudad.

Al parecer, el pasajero intimidó por la espalda al mototaxista y lo atacó sin piedad, propinándole una puñalada en el tórax hasta dejarlo inconsciente. Sin importar que estaba en el suelo, el sujeto desconocido, presuntamente siguió atacándolo con el cuchillo a sangre fría.

El delincuente aprovechó que Etilson Marimón Pájaro no podía ponerse de pie ni defenderse por la gravedad de las lesiones para robarle su motocicleta Hero Eco 100, de color negro y placas REU-57G. A bordo de ese vehículo, el homicida emprendió la huida con rumbo desconocido.

El mototaxista fue trasladado minutos después a la clínica Gestión Salud del barrio San Fernando, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento. De acuerdo con los familiares del hoy occiso, el delincuente también se llevó un bolso donde tenía el dinero de las carreras del día.

Vecinos del sector advirtieron a Caracol Radio que no es la primera vez que sucede un hecho en ese mismo sitio, pues el año pasado también ocurrió un caso similar. En esa oportunidad, un mototaxista resultó herido en el brazo con un arma de fuego.

La inspección técnica fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal.