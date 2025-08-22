Más de 10 barrios de Floridablanca sin agua por daño en tubo matriz

Bucaramanga

Un daño en un tubo matriz dejó sin agua potable a más de 8.000 usuarios de Floridablanca desde la madrugada de este viernes.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) confirmó que la emergencia se registró hacia las 4:00 a. m. en una tubería de 8 pulgadas ubicada en la vía El Carmen – La Cumbre.

“El daño se presentó a tres metros de profundidad, lo que obliga a realizar la excavación de manera manual. Desde las 6:00 de la mañana nuestras cuadrillas trabajan en la reparación y esperamos que el servicio se restablezca sobre las 10 de la noche, si las condiciones climáticas lo permiten”, explicó Jairo Fabián Jaimes, gerente de operaciones del AMB.

Los barrios afectados son: El Carmen (etapas 1, 2, 3 y 4), Recodo de la Florida, José A. Morales, Palmeras, Laureles Altos, Laureles Bajos y Villaluz.

La empresa le pidió a los usuarios abastecerse de agua mientras avanzan las labores en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.