“Incremento del salario mínimo seguramente va a ser por encima de la inflación”: ministro de Trabajo

Cartagena

Durante el IX Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (Ciapot) en Cartagena, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que en los próximos días iniciará la discusión del salario mínimo del 2026 a través del comité de concertación laboral.

Según Sanguino el salario mínimo del último periodo del presidente Gustavo Petro será mejorado por encima de la inflación causada. El ministro de Trabajo explicó que con esa mejora en los ingresos de los trabajadores se busca un crecimiento del Producto Interno Bruto y la economía y la disminución del desempleo.

“Este último salario mínimo del periodo del presidente Petro seguramente va a ser un salario por encima de la inflación, de tal suerte que la mejora de los ingresos de los trabajadores siga mejorando el crecimiento del producto interno bruto, el crecimiento de la economía y siga contribuyendo a la disminución del desempleo. Hoy estamos creciendo por encima del 3%, la inflación está por debajo del 5 y el desempleo está llegando a registros históricos desde el punto de vista de su disminución”, destacó.

El ministro de Trabajo manifestó que el mismo presidente Gustavo Petro ha insistido en que el salario de los trabajadores debe mejorarse por encima de la inflación causada.

“En lo que va corrido del gobierno del presidente Petro, el aumento acumulado ha sido en salario mínimo del 37%. El último aumento, por ejemplo, estuvo por el orden del 7%, dos puntos por encima de la inflación causada”, puntualizó.