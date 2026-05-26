Muestra de Cine Español en Cartagena: conozca la programación

Este 27, 28 y 29 de mayo, a las 6:30 p.m., llega a Cartagena de Indias la 13ª edición de la Muestra de Cine Español (MCE), organizada por la Embajada de España en Colombia, a través de su Consejería Cultural y Científica. Las proyecciones se realizarán en el Centro de Formación de la Cooperación Española y la entrada será gratuita.

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Esta edición de la MCE, que se desarrolla bajo el lema “Ecos del Presente”, ofrece una selección de películas atravesadas por los desafíos políticos, sociales e íntimos de la actualidad. La programación está dividida en dos secciones: “Actualidad” y “Antes de que todo cambie”.

“Actualidad” reúne algunas de las voces más destacadas del cine español contemporáneo, con obras que exploran diversos géneros, desde la comedia hasta el drama intimista, pasando por revisiones de la historia cultural de la España reciente.

“Antes de que todo cambie” propone una mirada a las perspectivas construidas desde la infancia y la juventud. Esta sección aborda los momentos de tránsito, descubrimiento y ruptura en las primeras etapas de la vida.

La 13ª MCE se realiza en Colombia desde el 21 de mayo y se extenderá hasta el 4 de junio. Las películas se proyectan en 19 sedes, entre teatros, cinematecas, universidades, centros de formación y otras instituciones culturales de diez ciudades y municipios del país: Bogotá, Cali, Cartagena, Facatativá, Funza, Jericó, Medellín, Pereira, Santa Marta y Villa de Leyva.

Programación en Cartagena de Indias

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española

Miércoles 27 de mayo de 2026 - 6:30 p.m.

7 vírgenes (Alberto Rodríguez/España/2005): Tano, un adolescente que vive en un reformatorio, recibe un permiso de 48 horas para asistir a la boda de su hermano en Sevilla. Durante ese tiempo, junto a su amigo Richi, intenta disfrutar la libertad haciendo todo aquello que le estaba prohibido, mientras enfrenta la dura realidad de cómo han cambiado su barrio, su familia y su vida.

Jueves 28 de mayo de 2026 - 6:30 p.m.

La buena letra (Celia Rico Clavellino/España/2025): En un pueblo valenciano de la posguerra, Ana intenta salir adelante junto a su familia. La Guerra Civil ha dejado heridas profundas en todos, especialmente en su cuñado Antonio. Ana trata de aliviar ese dolor entre guisos, secretos y silencios, pero la llegada de Isabel, recién casada con Antonio, alterará el equilibrio familiar.

Viernes 29 de mayo de 2026 - 6:30 p.m.

El viaje de Carol (Imanol Uribe/España, Portugal/2002): En 1938, en plena posguerra española, Carol, una adolescente llegada desde Nueva York, pasa el verano en un pequeño pueblo del norte de España con la familia de su madre. Lo que parecía un viaje inocente pronto se convierte en un descubrimiento marcado por secretos familiares, tensiones políticas y el despertar de sus primeros sentimientos.