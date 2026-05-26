Lluvias y actividad eléctrica aislada: el pronóstico de DIMAR para Cartagena

La Dirección General Marítima (DIMAR) a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informa a los medios de comunicación, entidades territoriales y a la ciudadanía en general:

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Como resultado de las condiciones marítimas adversas que se vienen presentando debido al fortalecimiento del gradiente de presión entre el alta subtropical del Atlántico y la baja presión sobre el norte de Suramérica, así como por el tránsito de una onda tropical, se informa a las comunidades de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolivar, Riohacha, San Andrés y Providencia y Santa Marta, la actualización de las condiciones meteomarinas previstas para los próximos días en la región:

- Hasta el sábado 30 de mayo de 2026: se prevé en el Caribe un incremento de la nubosidad, lluvias moderadas y actividad eléctrica aislada.

- Para el área marítima del litoral norte, se espera, adicionalmente, una intensificación de los vientos de dirección este entre los 44 y 52 km/h, y alturas significativas de ola entre 2.5 y 4.0 metros.

- Para el área marítima del litoral central, se estiman vientos de dirección este-noreste entre los 41 y 44 km/h y olas entre 2.8 y 4.0 metros de altura. Los picos más altos se presentarán los días 26 y 27 de mayo.

- ⁠Entre tanto, en el área marítima del litoral sur se prevén vientos de dirección noreste entre los 22 y 26 km/h y olas entre 1.6 y 2.5 metros.

Para la zona insular se espera que se presenten alturas significativas de la ola entre los 2.3 y 3.5 metros, siendo el 26 y 27 de mayo los días donde se presenten las alturas más representativas; y se estiman vientos del este, con velocidades entre los 30 y 41 km/h.