Incendio estructural arrasó con varias viviendas en el barrio Antonio Nariño de Ibagué

Ibagué

Una emergencia de gran magnitud generó un incendio estructural que inició en una fábrica de cascos, conflagración que arrasó con 4 viviendas en el barrio Antonio Nariño ubicado en la comuna tres de Ibagué.

El incendio que se registró en la noche de este jueves inició en una microempresa desde donde las llamas rápidamente se extendieron a otras casas que quedaron en pérdida total.

Según Marco Aguirre, residente en el barrio Antonio Nariño de Ibagué, las llamas tomaron fuerza y pese al esfuerzo de la comunidad para apagar la conflagración arrasó con las estructuras.

“Se formó el incendio, todos corrimos con ollas, pero eso fue imposible, fue un caos, intentamos apagarlo, pero rápidamente se extendieron las llamas que acabaron con las viviendas”, dijo otro habitante del sector.

Por su parte, otros de los residentes en el sector sostuvo que las personas que vivían en la zona solo pudieron salvar su vidas, porque las llamas no dieron tiempo de sacar ni ropa, ni enseres.

“Estábamos compartiendo en familia, escuchamos los gritos, salimos a ayudar, pero eso cogió fuerza y prendió una casa, prendió la otra y no pudimos hacer nada”, sostuvo.

Se espera que el Cuerpo Oficial de Bomberos entregue en las próximas horas un balance de la atención de esta emergencia que se registró en la noche del jueves 21 de mayo en el barrio Antonio Nariño.