Hoy inicia Motor Room con la participación de 18 marcas de autos y motos en Armenia

Armenia

Este evento empieza desde hoy y se extiende hasta el próximo domingo 24 de agosto en el parqueadero #3 del centro comercial Unicentro de la ciudad donde estarán diferentes marcas de autos y motos.

Motor Room es liderado por Fenalco Quindío, la directora de la entidad Diana Patricia López indicó que la idea es dinamizar la economía del departamento por eso siempre apuntan a estrategias para fomentar ese propósito.

Destacó que vienen trabajando de la mano con la mesa de concesionarios para impulsar al sector de los vehículos y además que considera es un espacio apropiado para toda la familia. Asimismo, mencionó que tendrán las financieras que permitirán a quienes asistan obtener las mejores opciones para lograr hacer realidad el sueño de adquirir un vehículo.

También resaltó que habrá capacitaciones, sorpresas por las rifas que van a desarrollar y grandes descuentos para quienes asistan.

Grupo Caminos

Yuliana Díaz del grupo caminos manifestó que llegarán con un portafolio mucho más amplio para este importante evento y también dijo que habrá lanzamientos de nuevos vehículos.

En ese mismo sentido destacó que participarán activamente con Fenalco en las conferencias que brindarán para orientar a los visitantes en cuanto a los vehículos híbridos y eléctricos que son la nueva tecnología en movilidad.

Fue clara en que un vehículo ya no es un lujo sino una necesidad por todas las bondades que brinda como es el tema de comodidad y por eso es importante acercarse a este espacio para despejar dudas.

Añadió que también tendrán una zona donde los visitantes podrán hacer pruebas con el fin de que se enamoren y tomen la decisión de cambiar o adquirir por primera vez un vehículo.

Es importante mencionar que la entrada al evento no tiene ningún costo.