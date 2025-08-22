¿Hay ambiente en el Congreso para aprobar el nuevo proyecto de sometimiento a la justicia?

Colombia

En el Congreso está por empezar la discusión del proyecto de sometimiento a la justicia y que incluye los nuevos estatutos de La Paz total. Esta semana, ya fueron designados los representantes y se espera que en los próximos días ya se de su primer debate.

En medio de la situación de orden público del país, en Caracol Radio consultamos con diversos sectores políticos si hay o no ambiente para su aprobación.

Según dijo el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, este proyecto presentado por el Gobierno Nacional no tiene ningún futuro en el Congreso.

“La ley de sometimiento del gobierno Petro no tiene ningún futuro en el Congreso. Cómo siguen pidiendo beneficios y gabelas para criminales mientras están acribillando, masacrando al pueblo colombiano, que más bien se pongan al frente del Estado de Derecho y lleven a los responsables de los graves crímenes ante la justicia colombiana y la justicia del exterior”.

Por otro lado, el representante del Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, señaló que desde la colectividad se han presentado múltiples observaciones a puntos del proyecto con los que difieren.

“Estamos a la espera que agende la mesa directiva de Comisión Primera para surtir la discusión del proyecto. Tenemos varias observaciones porque vemos que hay unas cosas que no estamos de acuerdo. Creo que el tema de rebaja de penas a estos delincuentes es lo que ha resultado en más violencia, más impunidad”.

Entre tanto, el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe y coordinador ponente del proyecto, afirmó que esperan que el Congreso le dé una salida a este marco jurídico, para avanzar en los procesos de diálogo con grupos armados.

“Es importante entonces que haya unas reglas para juzgar a estos actores armados ilegales y personas involucradas en estos delitos. Por lo tanto, nosotros esperamos que el Congreso le dé una salida a este marco jurídico para avanzar en esos procesos y para que otros grupos eventualmente se sometan”.

¿Cuándo será el primer debate de esta iniciativa?

La próxima semana se llevarán a cabo tres audiencias públicas alrededor de este proyecto, la primera el próximo lunes 25 de agosto en Tumaco, la segunda el jueves 28 de agosto en Medellín y la tercera, el lunes 1 de septiembre en Bogotá.

Luego de esto, se prevé que la iniciativa sea agendada para surtir su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.