Gobernador Yamil Arana gana premio nacional como mandatario comprometido con la niñez y adolescencia

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, fue escogido como uno de los cinco mandatarios departamentales ganadores de la versión XIII del concurso “Gobernantes comprometidos con la niñez y la adolescencia 2025”, en el que participaron un total de 410 inscritos de todo el país.

La iniciativa, liderada por la Corporación Juego y Niñez, destacó la gestión de los gobernadores que han comprendido que el juego es un derecho fundamental que contribuye al desarrollo integral de la niñez en sus territorios.

“Reconocemos su trabajo en el marco de la Celebración del Día de la Niñez, movilizando los Carnavales del Juego por la Niñez en el departamento de Bolívar. Su gestión y liderazgo son determinantes para continuar priorizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial el derecho al juego”, afirmó Irma Salazar Montenegro, directora ejecutiva de la Corporación Juego y Niñez.

Para la primera gestora del departamento, Angelica Salas, se trata de “un reconocimiento que reafirma nuestra convicción de dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes, no solo en una fecha especial, sino de manera transversal en todas las políticas y programas que impulsa la Gobernación”.

En total, 18.600 niños, niñas y adolescentes fueron impactados a durante la ejecución de las actividades en la campaña “Carnavales del Juego por la niñez en Bolívar” y la gran celebración del Día de la Niñez en todo el territorio del departamento.

Bajo el liderazgo del gobernador y la primera gestora se realizaron iniciativas como Formación a familias: 950 padres, madres y cuidadores capacitados en prevención de violencias, crianza amorosa, estimulación temprana y juego como herramienta terapéutica en 14 municipios; la Ruta 25 por Bolívar, una intervención en 16 municipios con actividades lúdicas y recreativas para garantizar el derecho al juego; Feria de Miniemprendedores: más de 100 niños, niñas y adolescentes presentaron iniciativas empresariales; 20 fueron seleccionados y capacitados en emprendimiento.

Eventos masivos como “Jugando en familia con el Gober y la Selección Colombia Sub-17”, con más de 1.000 niños, niñas y adolescentes participantes; Bolivarland (27 de abril en Turbaco), con más de 10.000 asistentes; Formación a actores comunitarios: 40 ollas comunitarias en barrios vulnerables de Cartagena, beneficiando a 12.000 familias y 650 líderes, entre muchos otros.

Con este galardón, el departamento de Bolívar reafirma su compromiso con la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, consolidándose como referente nacional en la garantía de sus derechos.