Escuelas públicas de El Salvador se someten a estrictas reglas ordenadas por nueva ministra militar

Fotografía cedida por el Ministerio de Educación de El Salvador que muestra a la ministra de Educación, capitana y doctora, Karla Trigueros (i), durante una visita a una escuela pública este miércoles, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Kevin Coreas/Ministerio de Educación

A partir de esta semana, después del nombramiento de la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, el pasado 15 de agosto en El Salvador, los estudiantes de las escuelas públicas de este país deberán cumplir con estrictas reglas disciplinarias que incluyen llevar el cabello corto, zapatos lustrados, el uniforme limpio y brindar un saludo respetuoso.

Los directores de estas escuelas implementan un control estricto del cumplimiento de estas normas en los portones de los institutos, ordenadas por la ministra y oficial de la Fuerza Armada para el “fortalecimiento de la disciplina”, cinco días después de su posesión en el cargo.

A través de un memorándum, Trigueros advirtió que esta medida es de “carácter obligatorio” y si un director de alguna de las 5.100 escuelas públicas de El Salvador no hace cumplir las reglas ordenadas por la ministra, se expone a una sanción, al considerar esto como una “falta grave de responsabilidad administrativa”.

Una ministra de Educación de origen militar y la disposición de medidas de “orden y disciplina” en las escuelas de El Salvador

Otoniel Delgado, subdirector del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) de San Salvador, que tiene alrededor de mil alumnos, revisó este viernes de pies a cabeza a los estudiantes de la institución.

Delgado explicó a la AFP que “cada alumno debe tener el uniforme completo, que incluye la camisa de uniforme con su respectiva insignia, nombre y sección; el pantalón limpio, cincho (cinturón), zapatos lustrados, calcetines”.

En la entrada al INTI, aparece un cartel con los cortes de pelo prohibidos, además de una foto del actor estadounidense Channing Tatum como ejemplo de “corte permitido”.

“Los varones no pueden lucir diseños en el cabello, aunque lo tengan corto, sino un corte sobrio al estilo francesa oscura”, es decir, muy corto, como un recluta, según detalló el subdirector del instituto.

Mientras que las alumnas no pueden llevar maquillaje, uñas pintadas o postizas, ni cabello teñido. Tampoco falda corta, sino por debajo de las rodillas.

“Si alguien no está cumpliendo se le da un aviso y se le anota que está fallando”, anotó Delgado, quien podría ser sancionado si las medidas ordenadas por la ministra Trigueros no se cumplen en la institución. Pero del lado de los estudiantes, quienes infrinjan estas normas son castigados con cinco horas de trabajo en quehaceres del INTI.

Cabe señalar que el sector educacional público de El Salvador atiende a más de 1,2 millones de estudiantes desde parvulario hasta bachillerato, según datos oficiales.

Por su parte, Karla Trigueros, médica y capitana de las Fuerzas Armadas, ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Su nombramiento ha dividido opiniones en un país caracterizado por la alta presencia de militares en las calles y lugares públicos.

La Presidencia de El Salvador informó que la ministra Trigueros se desplazó por diferentes escuelas del país para verificar el cumplimiento de estas normas.

El mandatario Nayib Bukele compartió el mensaje de la funcionaria, que asegura que “para construir El Salvador que soñamos [...] debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”. No obstante, un gremio magisterial afirmó que se avanza hacia una “lamentable militarización” de las escuelas.

Maestros del Frente Magisterial Salvadoreño calificaron el nombramiento de la militar como “un golpe más” contra el área de educación y apuntaron que esta acción “descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas”.

Entretanto, la Presidencia sostiene que intentan “replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas”. La ministra Trigueros explica que, a través de estas medidas, “se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”.