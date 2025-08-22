En Puerto Boyacá invaden un predio del Fondo de Reparación de Víctimas

Por lo menos 140 personas invadieron un predio que pertenece al Fondo de Reparación de Víctimas en Puerto Boyacá / Foto: Suministrada.

Puerto Boyacá

Un aparente caso de invasión de un predio por parte de unas 80 familias se viene presentando en el municipio de Puerto Boyacá. Según señalan en el municipio, este predio pertenecería a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Hay que indicar que el predio conocido como “antigua piscina municipal”, vía Kenedy, y de acuerdo con el personero de Puerto Boyacá, este no le pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Hay que hacer una precisión respecto a este predio, ya que como tal no es de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), este predio fue un bien que los postulados en su momento de justicia y paz lo entregaron al Fondo de Reparación de Víctimas”, señaló Jaime Enrique Linares, personero de Puerto Boyacá.

Por otro lado, todo indica que estas personas son del municipio de Puerto Boyacá y están pidiéndole al alcalde Jhon Féiber Urrea que los ayude a reubicar en los proyectos de vivienda que está adelantando el municipio.

“Efectivamente el sábado anterior se le informó a la Personería Municipal, por parte de la comandante de la estación de policía, que un grupo de personas había ingresado a un predio urbano y estaba siendo ocupado por alrededor de 140 personas, inmediatamente nos desplazamos al lugar, conversamos con los que estaban allí asentadas con sus carpas y plásticos en una parte de ese predio que es bastante grande”, agregó.

Según señala el Personero Municipal, al llegar al lugar estas personas no han permitido el acompañamiento de las autoridades.

“Lamentablemente las personas no han sido receptivas con el acompañamiento que se le ha dado desde la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Administración Municipal, que como le digo, acudimos de manera inmediata al lugar y no se dejaron realizar el trabajo del censo para identificar con qué grupos poblacionales contábamos allí”, indicó el funcionario.