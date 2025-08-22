En moto viajaban 32 armas que salieron de Cúcuta rumbo a Cali

Cúcuta

Miembros de la Policía Nacional incautaron treinta y dos armas que viajaban en moto rumbo al occidente del país, en las últimas horas.

El operativo de las autoridades se realizó en la vía Fresno-Manizales cuando dos hombres pretendían llevar el arsenal a la ciudad de Cali.

Según los investigadores, estas personas pretendían comercializar este armamento ilegal, a organizaciones criminales que delinquen en el Valle del Cauca.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, para adelantar la legalización de captura y proceder a su judicialización.

Las autoridades tratan de establecer que grupo armado ilegal sería el destinatario del arsenal incautado en vías nacionales,