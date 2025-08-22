El Huila rechazan con firmeza los atentados terroristas y llaman a la unidad ciudadana

Neiva

Condenar estos atentados es un deber de todos los colombianos. Las autoridades y la ciudadanía debemos alzar una sola voz de rechazo categórico frente a estas acciones criminales que atentan contra la Fuerza Pública y, de manera lamentable, contra la población civil, la solidaridad se extiende a las familias víctimas y a las instituciones afectadas.

Con el acuartelamiento de primer grado. Con esta medida, se busca proteger no solo a los miembros de la Fuerza Pública, sino también a la población civil que hoy se encuentra en riesgo por parte de los grupos armados ilegales. La ciudadanía está llamada a unirse, vencer el miedo y denunciar oportunamente cualquier acción sospechosa que pueda poner en peligro la integridad de la comunidad y de las instituciones.

Según, Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, afirmo que “hoy es un momento histórico para rodear y respaldar a la Fuerza Pública. Hombres y mujeres valerosos arriesgan su vida para restablecer la seguridad y el orden en el país. La invitación a los alcaldes y líderes comunitarios es salir junto con la población a marchar y rechazar estos actos violentos”.

La información de inteligencia, por el momento, no reporta intenciones de atentados en municipios del Huila. Sin embargo, las alertas permanecen activas para actuar de inmediato ante cualquier amenaza. La Gobernación insiste en que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir hechos violentos. Cada reporte sobre movimientos sospechosos, vehículos extraños o presencias inusuales puede significar salvar vidas y evitar tragedias.