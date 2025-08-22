Dayer Quintana habló de su hermano Nairo y la recuperación tras su caída

Play/Pause Mostrar Opciones Dayer Quintana 10:10 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Dayer Quintana / Getty Images

Dayer Quintana, hermano del reconocido ciclista colombiano Nairo Quintana, concedió una entrevista a El Vbar de Caracol Radio, en la que compartió detalles sobre el estado de salud de su hermano, su labor actual en la Gobernación de Boyacá y las iniciativas que se adelantan en el departamento para impulsar el deporte y el turismo.

“En estos momentos me estoy dedicando a estudiar, terminar mis estudios de administración pública y también lo compagino trabajando con la gobernación Boyacá” inició Quintana.

Además, destacó la importancia de uno de los principales proyectos deportivos del departamento: “Es nuestro gran estadio, que va a hacer superimportante para el turismo para Sogamoso para que nuestro equipo Patriotas pueda jugar con la Dimayor”

En cuanto a la situación de Nairo, quien sufrió una caída durante la reciente Vuelta a Burgos y no estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España que inicia este sábado 23 de agosto, Dayer reveló: “Si desafortunadamente por la caída que tuvo en Vuelta en Burgos, duro varios días quieto, en reposo para poderse recuperar, ya nuevamente ha iniciado esta semana sus entrenamientos, pero muy tranquilo”, afirmó Dayer.

Le puede interesar: ¿Quién será el mejor ciclista colombiano de La Vuelta a España 2025? La IA lo visualiza en el top-5

Nairo Quintana mostró cómo quedó su cuerpo a días de la caída que lo obligó a retirarse de la #VueltaBurgos. ¡Pronta recuperación, Nairo! 🫣🇨🇴 pic.twitter.com/tPPGFD5aHc — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 10, 2025

También mencionó el programa Boyacá Raza de Campeones, una iniciativa de formación y apoyo al ciclismo juvenil en el departamento.

“Nosotros por parte digo nosotros porque ya como hago parte de la gobernación tenemos un programa mediante una ordenanza que se llama Boyacá Raza de Campeones donde destinamos un gran dinero en recursos para ayudar a los niños en escuela de formación, hacemos competencia acá desde prácticamente pitufos así se llama la categoría cuando van en bicicletas sin pedales hasta los equipos sub 23 que nos representan en las competencias”.

Lea también: Así anunció Ineos la participación de Egan Bernal en la Vuelta a España: Será jefe de filas

Otro de los proyectos destacados es el de las Rodadas 3C, una estrategia para promover la seguridad vial:“En Boyacá estamos promocionando las rodadas 3C son unas rodadas que mediante la gobernación estamos promocionando para hacer rodadas a nivel departamental en diferentes municipios para generar concientización de los conductores tanto de vehículos pesados como de livianos, motociclistas, ciclistas recreativos y ciclistas profesionales a convivir todos en la carretera”.

Finalmente, detalló los municipios en los que se han realizado o se realizarán estas jornadas:“Ya tuvimos una rodada en Tinjacá, la semana pasada hicimos otra desde Duitama hacia el Pantano de Vargas. Próximamente, estaremos en municipios como Sotaquirá, Moniquirá, Santa Sofía, entre otros”.