Contraloría alerta sobre riesgo de crisis energética en Colombia y pide acciones inmediatas

Durante su intervención en el 12° Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que Colombia enfrenta un panorama crítico en materia energética y urgió al Gobierno a tomar decisiones inmediatas para evitar una crisis de grandes proporciones.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“El sistema energético robusto no solo es clave para la economía, también significa mejorar la calidad de vida de millones de colombianos”, afirmó Rodríguez, al señalar que la entidad ha priorizado el control fiscal sobre los proyectos estratégicos del sector.

Déficit de generación y retrasos en transmisión

El Contralor recordó que en la subasta de cargo por confiabilidad del 15 de febrero de 2024 se adjudicaron 4.489 megavatios, en su mayoría de fuentes solares, pero sin suficiente capacidad firme para responder a la creciente demanda, que ya supera un incremento anual del 7%.

En materia de transmisión, la situación es aún más preocupante: 14 de 16 proyectos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) presentan un retraso promedio de 30,7 meses. A esto se suma el envejecimiento de gran parte de las líneas actuales, muchas con más de 35 años de operación, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema.

Deuda de subsidios compromete sostenibilidad

Rodríguez también llamó la atención sobre la deuda del Gobierno Nacional en subsidios tarifarios, que ya supera los $5 billones con las empresas de energía y gas.

Aunque en mayo de 2025 el Ministerio de Minas y Energía giró $2,5 billones para cubrir obligaciones del año anterior, los pasivos siguen acumulándose sin respaldo presupuestal claro.

“El incumplimiento en el pago de subsidios pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable”, advirtió el jefe del organismo de control, quien además pidió una reforma estructural a la gestión de subsidios que incluya medición de impacto, actualización de fórmulas tarifarias e incentivos a la eficiencia energética.

“Desde el control fiscal, hemos priorizado esta alerta (pago de subsidios) en nuestra agenda de vigilancia preventiva y concomitante. La Contraloría está adelantando un seguimiento para identificar con precisión los montos y el trámite adelantado para el pago de las deudas públicas, así como las responsabilidades institucionales para evitar su acumulación”, explicó.

El funcionario agregó que ya se está estructurando un tablero de control en tiempo real para verificar mensualmente las apropiaciones y pagos, con el fin de garantizar la liquidez del sector.

Llamado a decisiones inmediatas

En el marco del foro, Rodríguez insistió en que los recursos destinados al sector deben ejecutarse dentro de la vigencia presupuestal correspondiente y con planeación rigurosa, especialmente en proyectos de impacto estratégico para la seguridad energética.

Finalmente, concluyó con un mensaje contundente: “La sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden estar a merced de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión. Colombia necesita una institucionalidad sólida, una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos para garantizar que la energía llegue con calidad, eficiencia y a precios justos a todos los ciudadanos”.