Comunidad de Mongua realizará velatón en memoria del capitán Francisco Javier Merchán Granados

Mongua

En el municipio de Mongua, Boyacá, la comunidad se reunirá este viernes en el parque principal para rendir homenaje al capitán Francisco Javier Merchán Granados, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

El alcalde de la localidad, Miguel Serrano, confirmó que la velatón se llevará a cabo desde las 6:00 de la tarde y contará con el acompañamiento de la Administración Municipal, la Policía Nacional y la Parroquia.

“Este homenaje está dirigido especialmente a su familia, para pedir a Dios fortaleza a su esposa, sus hijos, padres y hermanos. Convocamos a toda la comunidad a que nos acompañe en este acto de solidaridad y respeto”, señaló el mandatario en diálogo con Caracol Radio.

Serrano explicó que los familiares más cercanos del capitán se encuentran en Bogotá a la espera de su cuerpo, por lo que aún no está confirmado si alguna ceremonia fúnebre se realizará en Mongua. “Desde el municipio queremos expresar el cariño y el apoyo de toda la comunidad, porque Francisco era muy conocido aquí y su partida nos duele profundamente”, añadió.

Finalmente, el alcalde resaltó que la velatón es también una oportunidad para elevar oraciones por todos los miembros de la Fuerza Pública que atraviesan momentos difíciles y para pedir a Dios que cambie la situación de violencia que vive el país.