Coljuegos adelanta operativos contra los establecimientos de apuestas ilegales

Cúcuta

Coljuegos informó que viene adelantando operativos de control a establecimientos ilegales de apuestas a nivel nacional.

Esta entidad adelanta acciones para frenar la ilegalidad en el departamento, que preocupa a las autoridades y le quita recursos a la salud de los colombianos, cercanos a los 1,5 billones de pesos.

“Desafortunadamente el Norte de Santander no es un departamento que esté exento de la ilegalidad y hemos recibido un sinnúmero de denuncias muy importantes que tanto personas de la ciudadanía o como entes territoriales llegan a Coljuegos con la finalidad de que a través de operativos de control podamos contrarrestar este flagelo” dijo Susana Porras, gerente control operaciones ilegales Coljuegos.

Poco a poco han llegado hasta los establecimientos exigiendo los respectivos requisitos y aplicando las sanciones correspondientes.

“Nosotros no estamos detrás de la señora que tiene la maquinita en la tienda, nosotros no estamos detrás del que tiene un módulo de que no, nosotros estamos detrás de las estructuras criminales que surten tenderos, droguerías, comercios de ilegalidad. Nosotros podemos practicar la acción de control y la medida de retiro e incautación de los elementos. Eso pasa en un proceso administrativo sancionatorio, luego un proceso de comisión de destrucción y termina en traslado a la Fiscalía General de la Nación en virtud del artículo 312 del Código Penal” puntualizó Porras.

A nivel nacional se han adelantado más de 245 acciones de control, se han destruido más de 9600 elementos y se han bloqueado más de 27 mil sitios web.