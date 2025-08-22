Cayó banda dedicada al hurto de motocicletas en Bolívar: así delinquía

Cartagena

En un trabajo articulado entre la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en Bolívar, con el apoyo del Ejército Nacional, lograron capturar mediante seis diligencias de allanamiento y registro, a cuatro integrantes de la banda criminal denominada “los lisos”, dedicados al hurto de motocicletas en Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Luego de varios meses de investigación, se logró establecer que estas cuatro personas se dedicaban al hurto de motocicletas despojándolas de sus dueños, para luego desguazarlas y vender sus partes en diferentes partes del departamento.

El operativo donde se realizaron los seis allanamientos fueron en los barrios La Esmeralda, Olaya, San Juan Bosco, Boston y Nueva Esperanza en el municipio de Magangué.

Esta banda criminal está relacionada con 10 casos que fueron denunciados por sus víctimas, sin embargo, la Fiscalía evidenció el mismo modus operandi en 211 casos analizados, desde 2023 a 2025. Además, los cuatro capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación, estafa , transferencia no consentida de activos.

Estos presuntos cuatro delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado, a esperas que en las audiencias preliminares un juez de la República les defina su situación judicial.

Por su parte el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del departamento de Policía Bolívar, señaló “es importante la denuncia de las víctimas en este tipo de casos porque nos ayudan a desarticular estas bandas criminales dedicados al hurto de motocicletas en los municipios del departamento, que lo único que hacen es perjudicar a los bolivarenses quienes utilizan este tipo de vehículos como herramientas de transporte y de trabajo”.

Además, Bolívar registra disminución de hurtos en todas sus modalidades en un 33% este año: van 296 casos.