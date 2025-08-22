Cartagena vibra con el Torneo Goles de Vida Los Patiños: más de 400 niños jugando por sus sueños

El Torneo Goles de Vida Los Patiños nació en Cali en 2013 con la participación de 300 niños y hoy convoca a más de 3.500 deportistas en diferentes ciudades del país. La iniciativa fue creada por los hermanos Patiño, cinco caleños nacidos en el popular barrio San Luis, quienes en 2012 fundaron Los Patiños FC de Cali con el propósito de devolverle a su comunidad, a su ciudad y a Colombia todo lo que el fútbol les brindó. Desde entonces, el torneo se ha convertido en un espacio donde el deporte se une con la formación en valores, alejando a los niños de problemáticas sociales y mostrándoles que el fútbol también puede ser un camino hacia un mejor futuro.

El campeonato se juega cada año en Medellín durante la semana de receso escolar, en Cali a finales de diciembre y en Manizales en noviembre. Este 2025, por primera vez, llegará a Cartagena, del jueves 21 al domingo 24 de agosto, con la participación de 450 niños distribuidos en 24 equipos, que competirán en las categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-14 y sub-16. Entre los más destacados estarán el Atlético Nacional de Medellín, la Escuela Sarmiento Lora de Cali, Los Patiños FC de Cali y, de la ciudad de Cartagena, Gabilo, La Academia de Crespo, Expreso Rojo, Astros Cartagena, entre otros clubes importantes de la ciudad.

La historia de los hermanos Patiño es ejemplo de disciplina y gratitud: después de que el fútbol les abriera caminos, decidieron regresar a su barrio y crear un proyecto que hoy impacta a miles de niños en todo el país. Esa esencia de retribuir lo recibido se refleja en cada edición del Torneo Goles de Vida Los Patiños, donde cada gol significa una oportunidad más para soñar.

La Alcaldía de Cartagena, a través del IDER, continúa apostándole al deporte como un escenario de inspiración y formación de nuevas generaciones. Con iniciativas como esta, se abre la puerta para que los niños cartageneros muestren todo su talento, su disciplina y sus sueños, consolidando a la ciudad como sede de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, y como un lugar donde el deporte impulsa el desarrollo, la esperanza y el orgullo de toda una comunidad.