Capturan en Sincelejo a un hombre señalado de asesinar a su abuela

Sincelejo

En Sincelejo, un grupo de integrantes del movimiento Jóvenes de Paz logró ubicar al nieto señalado de haber matado a su abuela Reina Isabel Olivero de Bertel, de 76 años de edad. Inmediatamente, dieron aviso a la Policía Nacional, que procedió a su captura para dejarlo a disposición de las autoridades judiciales competentes. La muerte de la mujer, según fuentes de la policía judicial, se produjo con un arma contundente.

El presunto homicida fue identificado por fuentes judiciales como Cristian Bertel, conocido como El Chubis, quien , al parecer, tiene anotaciones judiciales por hurto y es reconocido por su adicción a estupefacientes.

Vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, cuentan que eran frecuentes las disputas entre abuela y nieto, como consecuencia de su adicción.

El caso, que ha generado conmoción en la capital sucreña, sigue en investigación por parte de la Fiscalía, mientras se avanza en el proceso judicial que determinará la responsabilidad del implicado.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, quien se encuentra en el exterior, destacó en sus redes sociales el gesto de los jóvenes, quienes actuaron con valor cívico y confianza en las instituciones contribuyendo a que el señalado fuera presentado ante la justicia sin que se presentaran alteraciones al orden público.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a confiar en los canales oficiales de denuncia y evitar la justicia por mano propia.

Este es el segundo homicidio este mes de agosto en la ciudad de Sincelejo donde este año se registra una disminución de asesinatos del 19 % por ciento, con respecto a la misma fecha de 2024.