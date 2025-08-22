Bournemouth vs Wolverhampton en Premier League: hora y cómo seguir a Jhon Arias

Inicia la segunda fecha de la Premier League. Cuatro jugadores colombianos podrían tener acción con sus equipos durante la jornada de este fin de semana en Inglaterra.

Bournemouth recibirá al Wolverhampton en el estadio Vitality Stadium, equipo del que hacen parte Jhon Arias y Yerson Mosquera.

Este será un juego en el que ambos equipo saldrán a buscar el triunfo, para empezar a enderezar el camino en esta competición, ya que los dos vienen de caer en la primera jornada de la Premier League.

Preparing for our first home game of 2025/26 😍 pic.twitter.com/pvbYr6mW04 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 22, 2025

¿Cómo llegan los equipos?

Bournemouth, que oficiará como local, es decimosexto con cero puntos y -2 en la diferencia de gol, esto ante la derrota de la primera fecha con Liverpool por 4-2. En la pretemporada, el equipo de Andoni Iraola empató en sus dos juegos de preparación, donde enfrentó a Real Sociedad en dos ocasiones.

Por su parte, Wolverhampton viene de caer como local con Manchester City 0-4. Su reciente fichaje Jhon Arias ingresó al minuto 73 de juego, cuando el rival ya estaba tres goles por encima en el marcador, en los que trató de buscar los espacios para sus compañeros, pero no lograron conectar los pases. El defensor Yerson Mosquera estuvo en el banco de suplentes.

El historial de encuentros entre estos dos equipos es de 13 juegos con cinco triunfos para cada uno y 3 empates.

El partido entre Bournemouth y Wolves se disputará el sábado 23 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana (hora colombiana) y usted lo podrá seguir en el minuto a minuto de caracolradio.com.co.