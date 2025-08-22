Asesinaron a bala a un hombre de 30 años en el barrio La Ceibita de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de homicidio en el bario La Ceibita comuna 7, el hecho que es materia de investigación se presentó en la mañana del jueves 21 de agosto.

“Después de 26 días sin homicidios en la ciudad de Ibagué se presenta un hecho a las 11:30 a.m. aproximadamente en el barrio La Ceibita donde pierde la vida Diego Alejandro Mejía de 30 años”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana.

Esta persona fallece producto de varias heridas con arma de fuego que le habría propinado una persona que se encontraba compartiendo con Diego Alejandro Mejía en esta zona de la capital del Tolima.

“En las investigaciones realizadas de las informaciones recolectadas por parte de la Seccional de Investigación SIJIN de la Policía Metropolitana se conoció que esta persona se encontraría en compañía de otras dos de las cuales una de ellas la habría impactado en varias ocasiones con arma de fuego”, dijo el coronel Mora.

Las autoridades revelaron que la persona que perdió la vida presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, lesiones personales, intimidación con arma de fuego, injuria y amenazas.

“Seguimos recolectando información que nos permita esclarecer y dar con el paradero de los responsables de este hecho, invitamos a la comunidad que tenga información a comunicarse a la línea 123 o cualquier estación de Policía del área metropolitana”, puntualizó el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía en Ibagué.