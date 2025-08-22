ANT entregará tierras a víctimas del conflicto en Norte de Santander

Entrega de tierras para víctimas del conflicto en Norte de Santander /Foto | Agencia Nacional de Tierras

Cúcuta

La Agencia Nacional de Tierras, realizará la entrega del predio Los Tanques en la vereda San Miguel del municipio El Zulia a varios miembros de organizaciones sociales.

Cincuenta y cuatro mujeres campesinas víctimas del conflicto armado, defensoras de derechos humanos, lideresas sociales e integrantes de los Comités de Reforma Agraria y del Comité de Mujeres de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT serán los beneficiarios.

El director territorial de la ANT Javier Santiago Velásquez dijo a Caracol Radio que “producto de la conmoción interior declarada por el gobierno nacional y en el marco de la crisis en el Catatumbo, la agencia nacional de tierras activo una respuesta a esta situación, buscando dar soluciones a las comunidades”

“Con este ejercicio venimos trabajando para entregarle a las familias tierras y así ellos puedan adelantar acciones hacia un proyecto productivo, a un grupo de mujeres víctimas del conflicto que recibirán estas tierras” dijo el funcionario.

Dijo el director que “son 724 hectáreas las que serán entregadas dentro del programa. Esto ha sido parte de los compromisos, con los grupos poblacionales que han sido seleccionados”.

De otra parte en el Centro de Integración Ciudadana de Sardinata se realizará la entrega de 400 títulos que representan más de 2.900 hectáreas de tierra a familias campesinas de Sardinata.

Finalmente manifestó que en la actualidad 675 familias han sido beneficiadas y se han entregado nueve mil hectáreas.