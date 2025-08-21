UNIMOL de UniCartagena recibe doble reconocimiento en Congreso Internacional de Bacteriología

El Grupo de Investigación UNIMOL de la Universidad de Cartagena fue protagonista en el XXIII Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología – CNB 2025, realizado en Bogotá entre el 15 y el 18 de agosto, al obtener un doble reconocimiento en la categoría Sénior, modalidad póster.

Los investigadores Paola Tatis Beleño, John Smith Jaramillo y Mashiel Fernandez Ruiz, quienes desarrollaron su proyecto bajo dirección de Dacia Malambo García, directora del grupo de investigación, alcanzaron el primer y segundo lugar, distinción que ratifica a UNIMOL como un referente científico en el país por la calidad, rigurosidad y pertinencia de sus investigaciones, las cuales aportan soluciones a problemáticas actuales de la salud pública y la biomedicina, con impacto tanto a nivel nacional como internacional.

Este logro es fruto de la constancia y excelencia académica que caracteriza al grupo y fortalece el posicionamiento de la Universidad de Cartagena como institución líder en la generación de conocimiento de alto impacto. Asimismo, constituye un estímulo para continuar consolidando proyectos que contribuyan al avance de la investigación en bacteriología, salud y ciencias biomédicas, áreas fundamentales para el desarrollo científico y social de la región y del país.

La distinción obtenida en uno de los escenarios más relevantes para la bacteriología en Colombia representa no solo un reconocimiento a la labor de los investigadores, sino también un compromiso renovado de la institución con la formación de talento humano de excelencia y la promoción de la investigación como motor de transformación social.