Un INCREMENTO importante en el precio del café hoy, 21 de agosto: esto mostró la FNC

Colombia es el tercer exportador de café en el mundo, adicionalmente, también es uno de los más reconocidos por su calidad y buen sabor.

Según un informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros en octubre del 2024, las exportaciones por tipo de café, el café verde excelso permanece como el principal producto de exportación al representar el 77,9% del volumen total que se exporta. A pesar de la disminución en su participación de 5,17% respecto al año anterior.

Por otro lado, el Producto de Colombia aumentó su participación en 6,33%, y los cafés industrializados representaron solo un 8,4% del total de volumen exportado. Es esencial que se conozcan estos datos y el precio que actualmente rige en el mercado.

El precio del café HOY, 21 de agosto

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) mediante un informe, mostró el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, jueves 21 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 3,000,000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣1️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/9rgEO31ois — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 21, 2025

Asimismo, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

¿Conoce usted el precio del café en dólares?

La plataforma Investing, la cual se dedica a mostrar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den dentro, presentó como subió el precio del café en un 2,98%, que en dólares serían aproximadamente 10,55 USD. Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza hoy en 364,00 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia : Carga $3,000,500 | Kilo $24,004 | Arroba $300,050

: $3,000,500 $24,004 $300,050 Bogotá : Carga $2,999,250 | Kilo $23,994 | Arroba $299,925

: $2,999,250 $23,994 $299,925 Bucaramanga : Carga $2,998,875 | Kilo $23,991 | Arroba $299,888

: $2,998,875 $23,991 $299,888 Buga : Carga $3,001,250 | Kilo $24,010 | Arroba $300,125

: $3,001,250 $24,010 $300,125 Chinchiná : Carga $3,000,375 | Kilo $24,003 | Arroba $300,038

: $3,000,375 $24,003 $300,038 Cúcuta : Carga $2,998,375 | Kilo $23,987 | Arroba $299,838

: $2,998,375 $23,987 $299,838 Ibagué : Carga $2,999,625 | Kilo $23,997 | Arroba $299,963

: $2,999,625 $23,997 $299,963 Manizales : Carga $3,000,375 | Kilo $24,003 | Arroba $300,038

: $3,000,375 $24,003 $300,038 Medellín : Carga $2,999,625 | Kilo $23,997 | Arroba $299,963

: $2,999,625 $23,997 $299,963 Neiva : Carga $2,998,750 | Kilo $23,990 | Arroba $299,875

: $2,998,750 $23,990 $299,875 Pamplona : Carga $2,998,500 | Kilo $23,988 | Arroba $299,850

: $2,998,500 $23,988 $299,850 Pasto : Carga $2,998,500 | Kilo $23,988 | Arroba $299,850

: $2,998,500 $23,988 $299,850 Pereira : Carga $3,000,375 | Kilo $24,003 | Arroba $300,038

: $3,000,375 $24,003 $300,038 Popayán : Carga $3,000,625 | Kilo $24,005 | Arroba $300,063

: $3,000,625 $24,005 $300,063 Santa Marta : Carga $3,002,125 | Kilo $24,017 | Arroba $300,213

: $3,002,125 $24,017 $300,213 Valledupar: Carga $2,999,750 | Kilo $23,998 | Arroba $299,975

