Cartagena

Un conductor herido tras choque de dos camiones en La Cordialidad

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 11, en jurisdicción del corregimiento de Bayunca

Policía de Tránsito de Bolívar

Cartagena

Un conductor resultó herido luego de que dos camiones chocaran en La Cordialidad, vía nacional que comunica a Cartagena con la ciudad de Barranquilla.

La Policía de Tránsito confirmó que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 11 en jurisdicción del corregimiento de Bayunca. Presuntamente, el impacto se presentó porque el conductor de uno de los vehículos pesados no se percató que un camión se encontraba varado en la berma de la carretera.

Todo indica que el tractocamión que transitaba sentido vial Barranquilla – Cartagena, chocó con el vehículo pesado que estaba varado.

El conductor lesionado fue identificado como Hagler Ernesto Mendoza Restro, de 36 años y oriundo de Chigorodó, Antioquia, quien tuvo que ser trasladado a la clínica Barú con varias heridas.

