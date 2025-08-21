Sí se está cobrando 10.000 pesos demás en alumbrado público pero no es un error: alcaldía de Armenia

Armenia

El secretario de hacienda de Armenia Yeison Andrés Pérez reconoció que en la factura de la Edeq si está llegando en el cobro del alumbrado público un aumento de 10.000 pesos de este impuesto debido a que en años pasados se dejó de cobrar este servicio y por eso llegó en la factura en muchos usuarios este cobro.

El funcionario fue claro en manifestar que no se trata de un error por parte de la alcaldía de Armenia sino un cobro legal pero debido a las complejidades de cobro de cartera desde el próximo recibo ya no llegara ese cobro adicional, lo que no quiere decir que realicen el cobro mediante otro mecanismo a los usuarios.

El secretario de hacienda también manifestó que nada tiene que ver la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, y que los reclamos o aclaraciones deben ser dirigidos a la alcaldía de Armenia.

Contexto

El secretario de hacienda de Armenia Yeison Andrés Pérez explicó “Los ciudadanos, primero que todo, tienen un imaginario relacionado con que el hecho de pagar el recibo de energía están pagando el impuesto alumbrado público. Y en principio, en principio eso es cierto, la administración municipal de Armenia tiene con la EDEQ como agente de recaudo la posibilidad de cobrar el impuesto alumbrado público a través del recibo de energía.

Lo que pasa y aquí es donde los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos se embolatan es en el siguiente tema, no necesariamente lo que se le está cobrando en el recibo de la facturación de la EDEQ corresponde al 100% de lo que el ciudadano debe con relación al impuesto alumbrado público.

En el 2021 tuvimos cambio de estatuto tributario, el impuesto alumbrado público pasó de la Secretaría de Infraestructura a la Secretaría de Hacienda. Y cuando a nosotros en la Secretaría de Hacienda recibimos a la Secretaría de Infraestructura, nos pasan una cartera del impuesto alumbrado público. Yo sé que esa cartera que nos pasan que iniciamos el proceso de cobro en el 2022 2023, esa cartera es adicional a lo que se le tiene que cobrar a los ciudadanos mensualmente.

Entonces, ojo, ahí ya no es solamente lo que se le cobra al ciudadano mensual, sino que la administración debe realizar una gestión de recuperación de esa cartera existente que es de 1200 millones de pesos.

Pero también, en el 2022, hacia el mes de marzo, mayo iniciando el año, en ese proceso de empalme usted el sistema de información, de todo lo que teníamos que hacer para cumplir con esa nueva funcionalidad que tenía la Secretaría de Hacienda, nosotros dejamos de facturar alumbrado público unos meses. Entonces, ¿qué pasa? Los ciudadanos continuaron pagando su recibo de energía. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese recibo de energía, la administración no había liquidado el impuesto alumbrado público. Y el impuesto alumbrado público como cualquier tributo, la administración tributaria tiene 5 años para poderlo liquidar y cobrar. Entonces, en ese sentido la administración volvió a generar una cartera.

En aquel tiempo, ya no hablo de la cartera que nos pasó infraestructura, sino que también le adiciono la cartera de los meses que dejamos de liquidar, que es una tarea perfectamente y jurídicamente realizable. El hecho de que yo un mes no cobre el impuesto alumbrado público, no significa que no lo pueda cobrar después. Tengo 5 años para cobrar, so es bueno que los ciudadanos lo comprendan.

10.000 pesos demás de alumbrado público

Entonces, ¿qué pasa? los ciudadanos quedaron con una cartera alumbrado público.

Ahora, así como hoy están evidenciando que se le está cobrando 10.000 pesos más en su recibo, en su momento tuvieron que haber evidenciado que les bajó y que no se les cobró el impuesto alumbrado público en sus recibos de deuda,

Entonces, claro, cuando entramos a cobrar esa cartera lo aunamos a una situación que nos ocurrió que tampoco venía pasando años atrás y es que la EDEQ nos dice, “Señores municipio, yo no soy administrador de cartera de acuerdo a las formalidades del nuevo Estatuto Tributario, el cobro de cartera es una actividad y competencia de la administración municipal.

Por lo tanto, yo no voy a continuar cobrando la cartera que se genere." Solamente les voy a cobrar lo que cada mes corresponda al impuesto alumbrado público el ciudadano. Y usted recordará que por ahí en el 2023 nos pasó lo mismo que nos está pasando hoy.

Y es diciéndoles, “Mire, lo que pasa es que se generó una cartera, estos meses no pagaron, es evidenciable y podemos nosotros soportar desde la Secretaría de Hacienda que no se les cobre el impuesto alumbrado público y eso hay que recuperarlo, Entonces, Listo, esa estrategia nos funcionó, mucha gente se colocó al día, pero otra tanta no se colocó al día. Entonces, volvimos a tener día así así cobramos un tiempo, y volvimos a tener un diálogo iniciando este año con la EDEQ.

Cobro de forma fraccionada

Y en ese diálogo que tuvimos ambos llegamos a la conclusión, de forma fraccionada nos iban a ayudar nuevamente a recuperar esa cartera, poco a poco. ¿En qué quedamos? creamos que se le iba a cobrar a los ciudadanos que arrendaran el impuesto alumbrado público en cada factura 10.000 pesos. Es una forma fraccionada de recuperar el impuesto y que no se fuese un golpe pleno a los ciudadanos, porque hay ciudadanos que deben 100.000, 150, 200.000 pesos, hay empresas que ven 2 millones de impuestos. Entonces era una forma como de alivianar la carga de que el ciudadano no sintiera ese cobro tan fuerte de esa cartera que adeuda y de poder ir Y así veníamos trabajando este año, Veníamos trabajando en la recuperación de esa cartera.

No se va a cobrar

Hasta ahora quedado pues lo que se ha sucedido últimamente, algunos medios de comunicación nos informan de que la gente ha estado inquieta y los cobros adicionales, pues la también en reunión tenida hace unos días, también en una decisión digamos conjunta, pues se tomó la decisión de que no se va a cobrar más a través de la EDEQ porque usted entenderá que esto repercute en el servicio de la EDEQ.

La EDEQ no tiene nada que ver con la liquidación del alumbrado público

Esto tengo que ser claro en los medios de comunicación, el impuesto alumbrado público es una tarea del municipio de Armenia, no de la EDEQ. La EDEQ es solamente un agente de recaudo, punto. Entonces, como la gente tiene atado el impuesto alumbrado público a su recibo de energía, va y le hace la reclamación a la EDEQ Entonces, claro, esto afecta el servicio de dicha empresa y ya me contaron, me dijeron, “Mire, no podemos seguir con la tarea, la secretaría siendo es consciente de eso, de hecho, tras propuesta de nosotros quedamos de que no íbamos a cobrar más cartera a través del recibo de la deuda.

Entonces, esto ya como una primera solución a los ciudadanos, una claridad. Ya próximamente lo único que llegará en el recibo es lo que sea del mes. Pero como es un impuesto y nosotros tenemos que cobrar, la Secretaría de Hacienda de forma independiente volverá a los mecanismos persuasivos y coactivos para cobrar el impuesto alumbrado público que sea deuda.

Conclusiones

Lo que se está cobrando si es verdad que son 10.000 pesos adicionales, pero corresponde a las personas que adeudan y tienen cartera era vigente el impuesto alumbrado público.

Hay deuda del impuesto de alumbrado público

Entonces, no es que sea un incremento del impuesto ni que estemos cobrando más, es que estamos colocando al día unas deudas que ya existen y que los ciudadanos, tanto la administración municipal, están con los soportes y las pruebas y los argumentos para demostrarle a los ciudadanos o a los entes de control que lo que estamos cobrando es cartera. ¿Sí?

¿Qué deben hacer los ciudadanos?

El funcionario explicó “que los ciudadanos se acerquen a la tesorería y puedan hacer la claridad de qué meses son los que deben, con recibos les podemos demostrar los periodos y hacerles caer en la cuenta que hubo unos meses donde no se les cobró el impuesto y eso es lo que estamos intentando recuperar. Entonces, ojo, no es mayor impuesto, no es incremento, es una recuperación de cartera.

En la próxima factura no llegará el cobro adicional

A manera informativa a todos los ciudadanos, ya para la próxima facturación, para los próximos recibos, ya solo llegará al cobro de lo que se adeuda de la vigencia porque en común acuerdo entre la administración y la EDEQ se tomó la decisión de no cobrar más la cartera, pero ojo, eso no significa que no vayamos a cobrar ese impuesto. La administración municipal a través de sus estrategias coactivas y persuasivas va a realizar el cobro de forma directa.