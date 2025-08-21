Shakira sigue en racha y hace 51 Sold Outs y 2.5 millones de fanáticos en América

Shakira, con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha llegado a la cifra de 51 conciertos con entradas completamente agotadas, con más de 2.5 millones de boletos vendidos en Américas, así se consolida como uno de los tours más más grandes en México Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay, con 6 meses de gira. En Estados Unidos registró más de 700,000 entradas vendidas, mientras que México superó el millón de boletos despachados.

Según Billboard Boxscore, la gira ocupa el puesto 2 del Top 10 global de las más taquilleras de 2025, posicionando a Shakira entre las artistas más exitosas del año y superando a figuras como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Este reconocimiento consolida el tour como un auténtico fenómeno cultural que trasciende las barreras del idioma y los mercados.

Cada concierto ha generado un impacto económico significativo en las ciudades anfitrionas, dinamizando sectores como hotelería, restauración y comercio local. La gira continuará su recorrido triunfal con fechas adicionales programadas para los próximos meses. Colombia tendrá recibirá a su artista desde el 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.