Secuestrado joven estudiante en Ocaña

Un joven fue secuestrado entre Rio de Oro y Ocaña/ Getty Images / nito100

Cúcuta

Hombres armados interceptaron al joven de 17 años identificado como Yonathan Santiago Urrea, en la zona rural del municipio de Ocaña y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La víctima se desplazaba en una motocicleta por el sector de El Carbonal jurisdicción del municipio de Rio de Oro, cerca del corregimiento de Venadillo (Ocaña) cuando fue abordado por unos sujetos que se desplazaban en un vehículo, quienes lo plagiaron.

El joven es un estudiante del colegio Fernández de décimo grado, según informaron las autoridades que estuvieron al frente de este caso.

Frente al hecho, la policía nacional informó que adelanta operativos en diferentes puntos del municipio de Ocaña y han adelantado un plan candado para tratar de establecer el paradero del menor y los responsables del hecho.

Ocaña es uno de los municipios más afectados en Norte de Santander, por el delito del secuestro. Así mismo la región del Catatumbo también es otra de las zonas más afectadas por esta abominable práctica de los grupos ilegales.

La defensoría del pueblo en sus más recientes informes advierten que por la gravedad del conflicto en esta zona del país hay más de sesenta personas privadas de la libertad.