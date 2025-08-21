Sectores políticos rechazan cuestionamientos de Petro a sistema electoral: “Es irresponsable”

Signo de Interrogación - Elecciones Colombia - Gustavo Petro - Casa de NariñoGetty Images

Colombia

Sectores políticos respondieron a los recientes cuestionamientos que elevó el presidente Gustavo Petro contra la Registraduría y el sistema electoral del país, de cara a las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

La representante a la Cámara por la alianza verde, Katherine Miranda, aseguro que se debe brindar confianza y apoyo total a la regsitraduría.

“Apoyo y confianza total a la Registraduría Nacional. Aquí que el presidente cuestione sin prueba la transparencia de la entidad electoral, no solo es irresponsable, sino erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia”.

De igual modo, el senador liberal, Alejandro Carlos Chacón, afirmó que el sistema electoral del país es seguro y confiable.

“Hay que confiar en nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral es seguro, es confiable y lo ha venido demostrando. Aún en el caso del pacto histórico está demostrado cuando, mediante los mecanismos del propio sistema, devuelve una votación dentro de escrutinios”.

A su vez, la representante Jennifer Pedraza, señaló que con dichos cuestionamientos el presidente esta creando un ambiente violento.

“Lo que hacen más bien es empezar a crear un ambiente muy agresivo y mucho más violento, seguir echándole leña al fuego de la crítica situación en la que está hoy la democracia colombiana, pero un segundo punto que se me viene a la cabeza es, tengo la sensación de que esta es un tomo dos o una segunda versión de la narrativa del golpe de Estado”.

Desde el Pacto Histórico respaldan cuestionamientos de Petro al sistema electoral

Pese a esto, desde el Pacto Histórico el representante Alejandro Ocampo respaldó las afirmaciones del presidente Petro e indico que no hay confianza en el sistema electoral.

“No hay confianza en los resultados y en los escrutinios, y no hay confianza porque no se puede auditar un software que es de propiedad privada cuando con toda la plata que nos hemos gastado con Thomas Greg hayamos podido comprar cinco software”.

Insisten entonces desde el congreso en que de cara a las elecciones de 2026, se debe fortalecer la democracia en el país.